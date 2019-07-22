Хант пригрозил Тегерану увеличением военного присутствия у берегов ИРИ

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что что Иран должен быть готов к росту численности иностранного военного контингента у своих берегов в случае, если страна продолжит вести себя «опасным» образом.

Об этом сообщает Sky News.

.@Jeremy_Hunt says it's "with a heavy heart" that he is announcing increased military presence in the Gulf.



He warns that if Iran continues on a "dangerous path" they "must accept the price will be a larger Western military presence".



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«Если Иран останется на этом опасном пути, они должны принять, что ценой этого будет более широкое военное присутствие в водах вдоль его побережья», — заявил дипломат.

19 июля силы иранского КСИР задержали в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

В Тегеране отметили, что судно нарушило международные правила судоходства.

Впоследствии премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о намерении провести заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms) в связи с инцидентом.