Зариф назвал грабежом задержание иранского танкера в Гибралтаре

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что инцидент с задержанием Великобританией у берегов Гибралтара иранского нефтяного танкера Grace 1 является «грабежом».

«Мера, принятая Великобританией, является грабежом. Очевидно, что это произошло по требованию США», — приводит ТАСС заявление Зарифа в эфире телеканала Al Mayadeen.

При этом глава иранского МИД назвал «невнятным и смешным» предложенное Британией объяснение произошедшего.

Ранее начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери пообещал, что инцидент с задержанием танкера Британией не останется без ответа Тегерана.

4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, по причине того, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию.

28 членов экипажа, являющиеся гражданами Индии, Пакистана и Украины, остаются на борту судна.