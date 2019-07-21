Британия проинформировала ООН о ситуации с танкером в Ормузском проливе

Великобритания проинформировала ООН о задержании Ираном танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом говорится в письме британского зампостпреда при Всемирной организации Джонатана Аллена.

Документ опубликован на сайте миссии.

«Мы не ищем конфронтации с Ираном, но угрожать осуществляемому на законных основаниях в международном транзитном коридоре судоходству недопустимо», — указано в тексте.

Также в заявлении отмечается, что захват Stena Impero противоречит нормам международного права.

19 июля представители иранского Корпуса стражей Исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

23 члена экипажа, в числе которых трое россиян, в настоящее время находятся на борту судна.