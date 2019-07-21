Британия проинформировала ООН о ситуации с танкером в Ормузском проливе
- Reuters
Документ опубликован на сайте миссии.
«Мы не ищем конфронтации с Ираном, но угрожать осуществляемому на законных основаниях в международном транзитном коридоре судоходству недопустимо», — указано в тексте.
Также в заявлении отмечается, что захват Stena Impero противоречит нормам международного права.
19 июля представители иранского Корпуса стражей Исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.
23 члена экипажа, в числе которых трое россиян, в настоящее время находятся на борту судна.