Посольство России: здоровью экипажа Stena Impero ничто не угрожает

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В посольстве России в Тегеране заявили, что жизни и здоровью членов экипажа британского танкера Stena Impero ничто не угрожает. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.
Посольство России: здоровью экипажа Stena Impero ничто не угрожает
  • Reuters

Уточняется, что экипаж танкера по-прежнему находится на борту. 

По данным посольства, члены команды не могут покинуть судно до завершения проверочных мероприятий в соответствии с международным морским правом.

«Состояние моряков хорошее, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Ранее власти Ирана заявили, что члены экипажа задержанного танкера Stena Impero здоровы и в безопасности.

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