Посольство России: здоровью экипажа Stena Impero ничто не угрожает
- Reuters
Уточняется, что экипаж танкера по-прежнему находится на борту.
По данным посольства, члены команды не могут покинуть судно до завершения проверочных мероприятий в соответствии с международным морским правом.
«Состояние моряков хорошее, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.
Экипаж задержанного судна по-прежнему остаётся на борту. До завершения проверочных мероприятий, в соответствии с международным морским правом, покинуть корабль они не могут. Состояние моряков хорошее, их жизни и здоровью ничего не угрожает #Иран#StenaImperopic.twitter.com/WafHHexvyO— Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) July 21, 2019
Ранее власти Ирана заявили, что члены экипажа задержанного танкера Stena Impero здоровы и в безопасности.