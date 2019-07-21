Посольство России: здоровью экипажа Stena Impero ничто не угрожает

В посольстве России в Тегеране заявили, что жизни и здоровью членов экипажа британского танкера Stena Impero ничто не угрожает. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

Уточняется, что экипаж танкера по-прежнему находится на борту.

По данным посольства, члены команды не могут покинуть судно до завершения проверочных мероприятий в соответствии с международным морским правом.

«Состояние моряков хорошее, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Экипаж задержанного судна по-прежнему остаётся на борту. До завершения проверочных мероприятий, в соответствии с международным морским правом, покинуть корабль они не могут. Состояние моряков хорошее, их жизни и здоровью ничего не угрожает #Иран#StenaImperopic.twitter.com/WafHHexvyO — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) July 21, 2019

Ранее власти Ирана заявили, что члены экипажа задержанного танкера Stena Impero здоровы и в безопасности.