В Иране рассказали о состоянии членов экипажа Stena Impero

Власти Ирана заявили, что члены экипажа задержанного танкера Stena Impero здоровы и в безопасности.

Об этом в эфире телеканала Press TV заявил генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.

«На борту находятся 23 члена экипажа, среди которых индийцы, россияне, филиппинцы и латвийцы, все они полностью здоровы, они находятся на своём судне, а судно пришвартовано в безопасном месте, ни судну, ни экипажу ничего не угрожает. Члены экипажа ни в чём не нуждаются, мы всегда готовы удовлетворить их потребности», — сказал он.

Allah-Morad Afifipour Head, Ports & Maritime Org. of Hormozgan prov. https://t.co/W8FejjDSQz — Press TV (@PressTV) 21 июля 2019 г.

Ранее представитель британской компании-судовладельца Northern Marine Management сообщил, что члены экипажа танкера Stena Impero находятся в хорошем состоянии.

19 июля иранская сторона задержала танкер Stena Impero под флагом Великобритании и сопроводила его в порт Бендер-Аббас. На борту находятся 23 члена экипажа, в том числе трое россиян.