Судовладелец рассказал о состоянии членов экипажа Stena Impero
- Reuters
По словам представителя компании, страховщики смогли связаться с руководителем порта Бендер-Аббас по вопросам мореходства.
«Он сообщил, что члены экипажа нашего корабля в «хорошем состоянии здоровья», сам танкер стоит на якоре у порта», — заявил он.
Также руководитель порта Бендер-Аббас попросил представителей компании-судовладельца направить официальный запрос для организации посещения моряков на танкере.
«Я подтверждаю, что такой запрос готовится», — заявили в компании.
Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант рассказал о переговорах с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом относительно ситуации с задержанием Stena Impero.
19 июля иранская сторона задержала танкер Stena Impero под флагом Великобритании и сопроводила его в порт Бендер-Аббас. На борту находятся 23 члена экипажа, включая троих россиян.