Судовладелец рассказал о состоянии членов экипажа Stena Impero

Представитель британской компании-судовладельца Northern Marine Management сообщил, что члены экипажа танкера Stena Impero находятся в хорошем состоянии. Об этом информирует РИА Новости.

По словам представителя компании, страховщики смогли связаться с руководителем порта Бендер-Аббас по вопросам мореходства.

«Он сообщил, что члены экипажа нашего корабля в «хорошем состоянии здоровья», сам танкер стоит на якоре у порта», — заявил он.

Также руководитель порта Бендер-Аббас попросил представителей компании-судовладельца направить официальный запрос для организации посещения моряков на танкере.

«Я подтверждаю, что такой запрос готовится», — заявили в компании.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант рассказал о переговорах с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом относительно ситуации с задержанием Stena Impero.

19 июля иранская сторона задержала танкер Stena Impero под флагом Великобритании и сопроводила его в порт Бендер-Аббас. На борту находятся 23 члена экипажа, включая троих россиян.