СМИ: Британия может ввести санкции против Ирана из-за задержания танкера

Короткая ссылка
Правительство Великобритании разрабатывает план по введению санкций в отношении Ирана после того, как силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант может в воскресенье, 21 июля, объявить о пакете дипломатических и экономических мер, в том числе замораживание иранских активов, в ответ на действия Тегерана. 

Ранее Хант предупредил Иран о последствиях в случае отказа освободить задержанный британский танкер.

19 июля представители иранского Корпуса стражей Исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

23 члена экипажа, среди которых трое россиян, остаются на борту судна. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить