СМИ: Британия может ввести санкции против Ирана из-за задержания танкера

Правительство Великобритании разрабатывает план по введению санкций в отношении Ирана после того, как силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант может в воскресенье, 21 июля, объявить о пакете дипломатических и экономических мер, в том числе замораживание иранских активов, в ответ на действия Тегерана.

Ранее Хант предупредил Иран о последствиях в случае отказа освободить задержанный британский танкер.

19 июля представители иранского Корпуса стражей Исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

23 члена экипажа, среди которых трое россиян, остаются на борту судна.