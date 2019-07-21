СМИ: Британия может ввести санкции против Ирана из-за задержания танкера
Об этом сообщает The Telegraph.
По данным издания, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант может в воскресенье, 21 июля, объявить о пакете дипломатических и экономических мер, в том числе замораживание иранских активов, в ответ на действия Тегерана.
Ранее Хант предупредил Иран о последствиях в случае отказа освободить задержанный британский танкер.
19 июля представители иранского Корпуса стражей Исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.
23 члена экипажа, среди которых трое россиян, остаются на борту судна.