Мэй проведёт заседание COBRA из-за ситуации с британским танкером
Как сообщает Independent, заседание состоится в понедельник, 22 июля. Отмечается, что премьер намерена получить последние данные о развитии ситуации с судном, а также обсудить поддержку безопасности судоходства в в регионе
19 июля представители иранского Корпуса стражей Исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.
23 члена экипажа, в числе которых трое россиян, в настоящее время находятся на борту судна.
Британия проинформировала ООН о ситуации с танкером.