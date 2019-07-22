Мэй проведёт заседание COBRA из-за ситуации с британским танкером

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Премьер Великобритании Тереза Мэй проведёт заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms) в связи с задержанием Ираном британского танкера в Ормузском проливе.

Как сообщает Independent, заседание состоится в понедельник, 22 июля. Отмечается, что премьер намерена получить последние данные о развитии ситуации с судном, а также обсудить поддержку безопасности судоходства в в регионе

19 июля представители иранского Корпуса стражей Исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

23 члена экипажа, в числе которых трое россиян, в настоящее время находятся на борту судна. 

Британия проинформировала ООН о ситуации с танкером.

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