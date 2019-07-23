В МИД России оценили идею США о патрулировании Ормузского пролива

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Россия не получала от Соединённых Штатов предложений относительно возможного участия в коалиции по патрулированию Ормузского пролива. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Михаил Богданов.
В МИД России оценили идею США о патрулировании Ормузского пролива
  • РИА Новости

«Нам никто ничего не предлагал. Обычно вступают в контакт, объясняют, что хотят, предлагают идеи. Вот мы предлагаем нашу концепцию коллективной безопасности в заливе... а то, что предлагают американские коллеги, лично мне абсолютно непонятно», — цитирует Богданова РИА Новости. 

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе.

19 июля Иран задержал в районе Ормузского пролива танкер Stena Impero под флагом Великобритании в связи с нарушением им международных правил судоходства.

В Великобритании заявили, что в момент задержания судно с 23 членами экипажа находилось в международных водах.

Лондон проинформировал о ситуации ООН.

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