В МИД России оценили идею США о патрулировании Ормузского пролива
- РИА Новости
«Нам никто ничего не предлагал. Обычно вступают в контакт, объясняют, что хотят, предлагают идеи. Вот мы предлагаем нашу концепцию коллективной безопасности в заливе... а то, что предлагают американские коллеги, лично мне абсолютно непонятно», — цитирует Богданова РИА Новости.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе.
19 июля Иран задержал в районе Ормузского пролива танкер Stena Impero под флагом Великобритании в связи с нарушением им международных правил судоходства.
В Великобритании заявили, что в момент задержания судно с 23 членами экипажа находилось в международных водах.
Лондон проинформировал о ситуации ООН.