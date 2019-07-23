Гутерреш призвал избегать эскалации ситуации в Ормузском проливе

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны в Ормузском проливе проявлять сдержанность и избегать эскалации ситуации. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

«Генеральный секретарь чрезвычайно обеспокоен недавними сообщениями о захватах судов, в том числе в Ормузском проливе», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Гутерреш отметил необходимость уважать права и исполнять обязанности в контексте осуществления навигации через Ормузский пролив и соседние воды в соответствии с международным законодательством.

19 июля Иран задержал в районе Ормузского пролива танкер Stena Impero под флагом Британии в связи с нарушением им международных правил судоходства.

Позднее глава британского МИД Джереми Хант заявил, что если ситуация с задержанием Stena Impero не разрешится в ближайшее время, то Иран могут ждать серьёзные последствия.