В Госдуме оценили идею США по патрулированию Ормузского пролива

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал заявление американского госсекретаря Майка Помпео о формировании коалиции с целью патрулирования Ормузского пролива.
В Госдуме оценили идею США по патрулированию Ормузского пролива
  • globallookpress.com
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«Дело в том, что сегодня Соединённые Штаты сами определяют, к чему они имеют отношение, а к чему нет. Международные институты сдерживания и противовесов не работают, больше нет независимых организаций, которые бы не плясали под дудку США. Американцы абсолютно безнаказанно кого-то в чём-то обвиняют, создают какие-то коалиции, вмешиваются во внутренние дела государств. Они используют любой повод для того, чтобы обозначить своё военное присутствие, надменное отношение к международному праву. Тем не менее американцы недооценивают Иран», — заявил депутат.

По словам Шерина, решением о формировании коалиции Соединённые Штаты создают ещё один очаг напряжения на Ближнем Востоке.

Ранее Помпео заявил о формировании коалиции с целью патрулирования Ормузского пролива.

19 июля Иран задержал в районе Ормузского пролива танкер Stena Impero под флагом Британии в связи с нарушением им международных правил судоходства.

Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что если ситуация с задержанием Stena Impero не разрешится в ближайшее время, то Иран могут ждать серьёзные последствия.

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