США создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива
«Мы создаём коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы эти торговые пути, эти морские пути оставались открытыми», — сказал он.
19 июля Иран задержал в районе Ормузского пролива танкер Stena Impero под флагом Британии в связи с нарушением им международных правил судоходства.
Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что если ситуация с задержанием Stena Impero не разрешится в ближайшее время, то Иран могут ждать серьёзные последствия.
Впоследствии стало известно, что Центральное командование ВС США занимается разработкой международной операции по защите судоходства на Ближнем Востоке