США создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива

Американский госсекретарь Майк Помпео в беседе с WFTV 9 заявил о формировании коалиции с целью патрулирования Ормузского пролива.

«Мы создаём коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы эти торговые пути, эти морские пути оставались открытыми», — сказал он.

19 июля Иран задержал в районе Ормузского пролива танкер Stena Impero под флагом Британии в связи с нарушением им международных правил судоходства.

Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что если ситуация с задержанием Stena Impero не разрешится в ближайшее время, то Иран могут ждать серьёзные последствия.

Впоследствии стало известно, что Центральное командование ВС США занимается разработкой международной операции по защите судоходства на Ближнем Востоке