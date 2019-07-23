США создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива

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Американский госсекретарь Майк Помпео в беседе с WFTV 9 заявил о формировании коалиции с целью патрулирования Ормузского пролива.

«Мы создаём коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы эти торговые пути, эти морские пути оставались открытыми», — сказал он.

19 июля Иран задержал в районе Ормузского пролива танкер Stena Impero под флагом Британии в связи с нарушением им международных правил судоходства.

Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что если ситуация с задержанием Stena Impero не разрешится в ближайшее время, то Иран могут ждать серьёзные последствия.

Впоследствии стало известно, что Центральное командование ВС США занимается разработкой международной операции по защите судоходства на Ближнем Востоке

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