Постпред Британии при ООН рассказала о целях страны в Персидском заливе

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Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что страна не нацелена на конфронтацию с Ираном. Об этом сообщает РИА Новости.
Постпред Британии при ООН рассказала о целях страны в Персидском заливе
  • Reuters

«Мы не ищем конфронтации с Ираном», — заявила Пирс.

Она также отметила, что «наряду с защитой судоходства, обеспечением свободы навигации, что является чрезвычайно важным международным правом, должно оставаться место для дипломатии».

19 июля Иран задержал в районе Ормузского пролива танкер Stena Impero под флагом Британии в связи с нарушением им международных правил судоходства.

Позднее глава британского МИД Джереми Хант заявил, что если ситуация с задержанием Stena Impero не разрешится в ближайшее время, то Иран могут ждать серьёзные последствия.

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