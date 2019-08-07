США рассчитывают на помощь Британии в борьбе с Ираном

Соединённые Штаты рассчитывают на помощь Великобритании в борьбе с Ираном, в том числе по вопросу свободы судоходства. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Майк Помпео в ходе пресс-конференции с главой МИД Британии Домиником Раабом.

«Мы надеемся, что Соединённое Королевство примет новые шаги по привлечению Исламской Республики Иран к ответственности за её деструктивное поведение», — цитирует его РИА Новости.

Помпео также поблагодарил Лондон за решение «оказать помощь в охране Ормузского пролива для обеспечения свободы судоходства».

Ранее в Британии заявили о присоединении к коалиции США в Ормузском проливе.

19 июля Иран задержал в районе Ормузского пролива танкер Stena Impero под британским флагом «в связи с нарушением им международных правил судоходства».