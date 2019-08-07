США рассчитывают на помощь Британии в борьбе с Ираном
- Reuters
«Мы надеемся, что Соединённое Королевство примет новые шаги по привлечению Исламской Республики Иран к ответственности за её деструктивное поведение», — цитирует его РИА Новости.
Помпео также поблагодарил Лондон за решение «оказать помощь в охране Ормузского пролива для обеспечения свободы судоходства».
Ранее в Британии заявили о присоединении к коалиции США в Ормузском проливе.
19 июля Иран задержал в районе Ормузского пролива танкер Stena Impero под британским флагом «в связи с нарушением им международных правил судоходства».