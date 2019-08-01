«Искусственно нагнетает обстановку»: к чему могут привести новые попытки Вашингтона оказать давление на Иран

Госдеп США продлил санкции, связанные с иранской ядерной программой. По мнению американской стороны, ИРИ использует свой ядерный потенциал, чтобы якобы шантажировать международное сообщество и угрожать региональной безопасности. Кроме того, накануне Белый дом ввёл санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Тем не менее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон стремится к заключению «всеобъемлющей сделки» с Тегераном. Как отмечают аналитики, Белый дом пытается заставить республику сесть за стол переговоров на условиях Соединённых Штатов. Но Иран не поддастся на очередные манипуляции и будет действовать в рамках своей независимой политики, считают эксперты.

Вашингтон продлил ограничения по ядерной программе Ирана. Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента США.

«Сегодня госсекретарь Помпео продлил санкции, касающиеся ядерной программы иранского режима. Эти действия помогут сохранить надзор за мирной ядерной программой Ирана, снизить риски распространения ядерного оружия, ограничить способность Ирана сократить время для его создания и помешают режиму переоборудовать существующие объекты для целей, связанных с разработкой ядерного оружия», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается также, что ИРИ — «государство, наиболее активно поддерживающее терроризм», которое якобы «продолжает использовать свою ядерную программу, чтобы шантажировать международное сообщество и создавать угрозы безопасности в регионе».

В Госдепе также заявили, что США решительно настроены закрыть для Ирана любые пути к обладанию ядерным оружием и готовы задействовать «весь арсенал дипломатических и экономических средств» для ограничения деятельности Ирана в ядерной сфере.

«Пока иранский режим отказывается от дипломатического взаимодействия и продолжает расширять свою ядерную программу, экономическое давление и дипломатическая изоляция будут только усиливаться», — указывается в заявлении.

Накануне Министерство финансов США заявило о включении в санкционный список Вашингтона министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Рестрикции такого рода предполагают заморозку его активов на территории Соединённых Штатов, а также запрет для американских граждан или фирм вести бизнес с лицами, подпавшими под ограничения Белого дома.

При этом Помпео объяснил введение санкций против Зарифа его «причастностью к беззаконию режима» в отношении своих граждан. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Twitter.

Recently, President @realDonaldTrump sanctioned Iran’s Supreme Leader, who enriched himself at the expense of the Iranian people. Today, the U.S. designated his chief apologist @JZarif. He’s just as complicit in the regime’s outlaw behavior as the rest of @khamenei_ir’s mafia. pic.twitter.com/XhDdqR6rik — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 31 июля 2019 г.

Вместе с тем госсекретарь США заявил, что Белый дом якобы намерен и дальше пытаться заключить сделку с Ираном.

«США продолжат стремиться к дипломатическому варианту, который решил бы проблему деструктивного поведения иранского режима. Единственный путь для продвижения вперёд — это выработка всеобъемлющей сделки, которая охватила бы весь комплекс таких угроз», — цитирует Помпео пресс-служба Госдепа.

В ответ на действия Вашингтона Джавад Зариф заявил, что он и его семья не пострадают от санкций Вашингтона, поскольку не имеют собственности за пределами Ирана.

«Причина, по которой США внесли меня (в санкционный список. — RT), заключается в том, что я являюсь основным представителем Ирана в мире... Спасибо за то, что считаете меня большой угрозой своей повестке», — отметил Зариф на своей странице в Twitter.

The US' reason for designating me is that I am Iran's "primary spokesperson around the world"

Is the truth really that painful?

It has no effect on me or my family, as I have no property or interests outside of Iran.

Thank you for considering me such a huge threat to your agenda. — Javad Zarif (@JZarif) 31 июля 2019 г.

В свою очередь, лидер демократов в комитете по разведке сената США Дайан Файнстайн раскритиковала решение американских властей, принятое в отношении иранского министра иностранных дел. В своём заявлении, размещённом на официальном сайте политика, она назвала эту меру ошибочной. По словам Файнстайн, действия Белого дома «ещё больше обостряют и без того напряжённую ситуацию».

Своё сожаление в ответ на действия Вашингтона выразили и в Европейской комиссии.

«Со своей стороны мы продолжим работать с Зарифом как с самым высокопоставленным иранским дипломатом, учитывая важность поддержания дипломатических каналов», — приводит РИА Новости слова представителя ЕК.

Джавад Зариф

Reuters

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Вашингтон применяет по отношению к Ирану свой классический подход кнута и пряника, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Сначала Белый дом давит на республику, искусственно нагнетает обстановку, а потом призывает её сесть за стол переговоров, но решать проблему уже на американских условиях», — пояснил аналитик в беседе с RT.

По мнению эксперта по Ближнему Востоку профессора МГУ Александра Вавилова, Вашингтон предпринимает противоречивые действия в отношении Ирана, поскольку возможности США по давлению на республику ограничены.

«ИРИ — страна, на которую воздействовать силой достаточно сложно. Сейчас Белый дом продлил ограничения и ввёл новые санкции, но они и на этот раз не сработают, поскольку у Тегерана достаточно возможностей противостоять им», — подчеркнул эксперт в интервью RT.

Видимость международной поддержки

Последние действия Вашингтона против Ирана — далеко не первая попытка оказать давление на республику.

Так, на прошлой неделе по инициативе США началось формирование международной коалиции для патрулирования Ормузского пролива. Об этом заявил Помпео в интервью телеканалу WFTV 9. По его словам, это необходимо, чтобы торговые и морские пути «оставались открытыми». Госсекретарь США также отметил, что объединение будет состоять из государств «со всего мира», которые вместе с американской стороной планируют добиться изменений в поведении иранских властей. При этом глава внешнеполитического ведомства уточнил, что Белый дом всё же не планирует начинать войну с Ираном.

«Мы просто хотим, чтобы они прекратили участвовать в террористической деятельности по всему миру. Нельзя, чтобы они продолжили работу по созданию ядерного оружия», — заявил Помпео.

Майк Помпео

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Напомним, ситуация в регионе Персидского залива обострилась после того, как 19 июля нефтяной танкер Великобритании Stena Impero был задержан Корпусом стражей исламской революции в Ормузском проливе «за нарушение международного морского права» и столкновение с иранским рыболовецким судном.

По словам Александра Вавилова, создание международной коалиции по инициативе Вашингтона призвано ещё больше дестабилизировать ситуацию в зоне Персидского залива.

«Вашингтон будет продолжать вести свою агрессивную риторику и предпринимать новые попытки давления на ИРИ, однако ввязываться сейчас в крупный конфликт президенту США Дональду Трампу невыгодно, поскольку он хочет пройти на второй президентский срок», — рассказал аналитик.

Как отмечает Константин Блохин, Вашингтон постарается создать видимость того, что у него есть международная поддержка по иранскому вопросу.

«Белый дом попытается усилить свои тылы, получить одобрение своих союзников. Это в первую очередь Израиль и Саудовская Аравия. Великобритания тоже готова подыгрывать Вашингтону — особенно явно это проявилось после инцидента с танкером», — рассказал эксперт.

США необходима эта поддержка, поскольку Белый дом сам себя дискредитировал, выйдя из СВПД в одностороннем порядке, полагает Блохин.

«Такая мера вызвала недоумение и волну критики во всём мире. Теперь Трампу необходимо придать вес своей позиции по иранскому вопросу и показать, что это не его прихоть, а консолидированное мнение крупных держав», — пояснил аналитик.

По мнению профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, Вашингтон действует по отношению к Ирану согласно принципу «информационно-политического нахрапа», подкрепляя такой подход военно-силовыми инструментами.

«Затем США будут ждать, пока та или иная политическая элита проявит слабину. Если это произойдёт, республике будет навязываться доступ к американскому капиталу на льготных условиях для иранского нефтегазового сектора», — спрогнозировал профессор.

«Остудить пыл американских политиков»

Однако, как отмечают аналитики, Тегеран не поддастся давлению Вашингтона и будет придерживаться своей независимой линии.

США потерпели крах в попытках оказать давление на ИРИ, заявил президент Ирана Хасан Рухани в середине июля во время выступления в провинции Северный Хорасан.

«Уже 14 месяцев крупнейшая в мире экономическая и военная держава вводит самые жёсткие санкции против иранского народа — санкции, которые могли бы свергнуть любую другую нацию», — приводит слова Рухани иранский телеканал Press TV.

Президент ИРИ также отметил, что «героический, бдительный и стойкий» народ Ирана достойно перенёс давление Белого дома.

«Каким бы путём американцы ни пошли, будь то социальный, политический или юридический, все они приводили к провалу», — подчеркнул Рухани.

По мнению Константина Блохина, тактика США по оказанию давления на Иран не сработала.

«Информационно-психологическая война против республики, которую развернул Вашингтон, ведётся уже 40 лет, и иранская сторона к этому привыкла», — пояснил эксперт.

Тем не менее, если США продолжат давление на ИРИ и Европа в иранском вопросе будет следовать в фарватере Вашингтона, то у Ирана не останется другого выхода, как начать процесс перехода на полномасштабное обогащение урана и восстановить свою ядерную программу до уровня, который был до заключения СВПД, считает Блохин.

«При этом Иран можно будет понять: республику ограничили жёстким санкционным давлением, поэтому пространство для манёвра у Тегерана сокращено. Такой шаг Ирана будет призван остудить пыл американских политиков, которые, не прекращая давления и агрессивной риторики, не выступают с конкретными предложениями», — заявил аналитик.

Президент Ирана Хасан Рухани

Reuters

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ДмитрийЕвстафьев также не исключает, что Тегеран в будущем может выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий на фоне продолжающегося давления со стороны Вашингтона.

«Однако на данном этапе это нецелесообразно, поскольку для Тегерана сохранение благоприятного отношения к себе европейских стран — принципиальный вопрос. А для ЕС, в свою очередь, очень важно сохранить участие ИРИ в этом соглашении», — заключил эксперт.