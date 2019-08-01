Зариф отреагировал на решение США внести его в санкционный список

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединённые Штаты решили внести его в санкционный список из-за угрозы, которую он представляет для повестки Вашингтона.

«Причина, по которой США внесли меня (в санкционный список. — RT), заключается в том, что я являюсь основным представителем Ирана в мире... Спасибо за то, что считаете меня большой угрозой своей повестке», — написал он в своём Twitter.

При этом глава иранского МИД отметил, что санкции Вашингтона не окажут негативного влияния ни на него, ни на его семью, так как у него нет собственности или других интересов за пределами своей страны.

Ранее Помпео объяснил санкции против Зарифа его «причастностью» к беззаконнию режима» в отношении своих граждан.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что Зариф больше не является приоритетным контактом для США.

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