Зариф отреагировал на решение США внести его в санкционный список

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединённые Штаты решили внести его в санкционный список из-за угрозы, которую он представляет для повестки Вашингтона.

«Причина, по которой США внесли меня (в санкционный список. — RT), заключается в том, что я являюсь основным представителем Ирана в мире... Спасибо за то, что считаете меня большой угрозой своей повестке», — написал он в своём Twitter.

При этом глава иранского МИД отметил, что санкции Вашингтона не окажут негативного влияния ни на него, ни на его семью, так как у него нет собственности или других интересов за пределами своей страны.

Ранее Помпео объяснил санкции против Зарифа его «причастностью» к беззаконнию режима» в отношении своих граждан.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что Зариф больше не является приоритетным контактом для США.