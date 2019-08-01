В Белом доме прокомментировали введение санкций против главы МИД Ирана

США намерены продолжать оказывать санкционное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей политики. При этом глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф больше не является для Вашингтона приоритетным контактом.

Об этом заявили в Белом доме.

«Он был контактом предыдущей администрации на ядерных переговорах. Мы вышли из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий. — RT) более года назад и не считаем его нашим приоритетным контактом», — цитирует РИА Новости высокопоставленного представителя Белого дома.

Он также уточнил, что США теперь будут поддерживать контакты только с теми официальными лицами Ирана, кто «принимает решения».

При этом другой сотрудник администрации США отметил, что санкции Вашингтона по отношению к Ирану связаны с ядерной и ракетной программами Тегерана, а также провокациями и угрозой свободному судоходству.

Соединённые Штаты также обвиняют Иран в поддержке терроризма на Ближнем Востоке.

«Мы продолжим проводить кампанию максимального давления, пока Иран не прекратит свою безрассудную внешнюю политику, которая угрожает США и нашим союзникам», — подчеркнули в Белом доме.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против Зарифа.

В середине июля Вашингтон внёс в санкционный список пять граждан Ирана и семь иранских компаний.