В Белом доме прокомментировали введение санкций против главы МИД Ирана
Об этом заявили в Белом доме.
«Он был контактом предыдущей администрации на ядерных переговорах. Мы вышли из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий. — RT) более года назад и не считаем его нашим приоритетным контактом», — цитирует РИА Новости высокопоставленного представителя Белого дома.
Он также уточнил, что США теперь будут поддерживать контакты только с теми официальными лицами Ирана, кто «принимает решения».
При этом другой сотрудник администрации США отметил, что санкции Вашингтона по отношению к Ирану связаны с ядерной и ракетной программами Тегерана, а также провокациями и угрозой свободному судоходству.
Соединённые Штаты также обвиняют Иран в поддержке терроризма на Ближнем Востоке.
«Мы продолжим проводить кампанию максимального давления, пока Иран не прекратит свою безрассудную внешнюю политику, которая угрожает США и нашим союзникам», — подчеркнули в Белом доме.
Ранее Минфин США объявил о введении санкций против Зарифа.
В середине июля Вашингтон внёс в санкционный список пять граждан Ирана и семь иранских компаний.