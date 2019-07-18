США расширили санкции против Ирана

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Соединённые Штаты ввели санкции в отношении пяти граждан Ирана и семи иранских компаний. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов.
США расширили санкции против Ирана
  • © CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

Как отмечается, в санкционный список включены граждане Ирана Салим Борджи, Мохаммад Фахрзаде, Афсанех Карими-Адегани, Махди Наджафи и Сухайл Талби.

Ранее иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что снятие американских санкций с Ирана откроет возможности для переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Также иранский президент Хасан Рухани заявил, что Соединённые Штаты провалились во всех попытках надавить на Иран.

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