США расширили санкции против Ирана
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- AFP
Как отмечается, в санкционный список включены граждане Ирана Салим Борджи, Мохаммад Фахрзаде, Афсанех Карими-Адегани, Махди Наджафи и Сухайл Талби.
Ранее иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что снятие американских санкций с Ирана откроет возможности для переговоров между Вашингтоном и Тегераном.
Также иранский президент Хасан Рухани заявил, что Соединённые Штаты провалились во всех попытках надавить на Иран.