Помпео: США по-прежнему стремятся к заключению сделки с Ираном

Американский госсекретарь Майк Помпео на фоне введения Минфином США санкций против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа заявил, что Вашингтон по-прежнему стремится к заключению всеобъемлющей сделки с Тегераном.

«США продолжат стремиться к дипломатическому решению, которое бы решило проблему деструктивного поведения иранского режима. Единственный путь для продвижения вперёд — это выработка всеобъемлющей сделки, которая бы охватила весь комплекс таких угроз», — приводит заявление главы Госдепартамента США РИА Новости.

При этом Помпео в своём Twitter объяснил введение санкций против Зарифа тем, что глава иранского МИД «причастен к беззаконнию режима» в отношении народа страны.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против Зарифа.

В середине июля Зариф призвал Вашингтон отказаться от санкций для дальнейшего диалога.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН объяснил решение Тегерана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной сделке попыткой реакции в условиях прессинга США.