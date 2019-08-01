Помпео: США по-прежнему стремятся к заключению сделки с Ираном
«США продолжат стремиться к дипломатическому решению, которое бы решило проблему деструктивного поведения иранского режима. Единственный путь для продвижения вперёд — это выработка всеобъемлющей сделки, которая бы охватила весь комплекс таких угроз», — приводит заявление главы Госдепартамента США РИА Новости.
При этом Помпео в своём Twitter объяснил введение санкций против Зарифа тем, что глава иранского МИД «причастен к беззаконнию режима» в отношении народа страны.
Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против Зарифа.
В середине июля Зариф призвал Вашингтон отказаться от санкций для дальнейшего диалога.
Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН объяснил решение Тегерана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной сделке попыткой реакции в условиях прессинга США.