Эксперт оценил введение США санкций против главы МИД Ирана

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал RT решение Соединённых Штатов ввести санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

«Возникает ощущение, что США низводят дипломатический аспект американо-иранских отношений к какому-то фарсу и цирку. Многие эксперты и аналитики говорят американцам о том, что санкции против Ирана не работают, силовое давление приводит к очень серьёзным рискам для мировой экономики, призывают искать договорные компромиссы. Вместо того чтобы хотя бы зондировать почву для подобных переговоров, использовать посредников, Вашингтон занимается детским садом», — считает эксперт.

По его словам, данный шаг со стороны Вашингтона «нельзя рассматривать как конструктивный», более того, он не соответствует американским национальным интересам.

«Подобные вещи хороши только для бравады. Американская политика на иранском направлении неразумна», — сказал Мирзаян.

Ранее в США приняли решение ввести санкции против главы МИД Ирана.