«Иран выставляют страной, враждебной ко всем»: США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

Соединённые Штаты заняты формированием коалиции, силы которой будут патрулировать воды Ормузского пролива. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, отметив, что такой шаг якобы необходим для обеспечения свободы судоходства. Высказывание главы Госдепа прозвучало на фоне задержания Ираном британского танкера Stena Impero, который, по словам представителей Тегерана, нарушил нормы морского права. Эксперты полагают, что коалиция нужна Вашингтону, поскольку он пытается выставить исламскую республику враждебным государством и оправдать нарастание напряжённости в регионе.

В мировом сообществе по инициативе Соединённых Штатов формируется очередная коалиция. В частности, Вашингтон намерен заручиться поддержкой для патрулирования Ормузского пролива, соединяющего Оманский и Персидский заливы.

«Мы создаём коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы эти торговые пути, эти морские пути оставались открытыми», — заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WFTV 9.

По его словам, в коалицию войдут «страны со всего мира», которые вместе с Вашингтоном намерены добиться изменения поведения руководства Ирана. Вместе с тем глава Госдепа отметил, что США не собираются развязывать военный конфликт с Тегераном.

«Мы просто хотим, чтобы они прекратили участвовать в террористической деятельности по всему миру. Нельзя, чтобы они продолжили работу по созданию ядерного оружия», — добавил он.

Ранее о намерении администрации президента Дональда Трампа создать международную коалицию для патрулирования в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, находящихся около Ирана и Йемена, сообщал председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

Напомним, что в пятницу, 19 июля, Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero «за нарушение международного морского права» и столкновение с иранским рыболовецким судном.

Добавим, что танкер, экипаж которого состоит в том числе из граждан России, сопроводили в порт Бендер-Аббас.

В ответ на это министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пригрозил Тегерану «серьёзными последствиями», если ситуация с задержанием танкера не разрешится в скором времени. Позднее он добавил, что численность иностранного военного контингента у границ Ирана возрастёт, если страна не уйдёт «с опасного пути».

Отношения между Британией и Ираном обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара, заморской территории Соединённого Королевства, задержали супертанкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы. Его заподозрили в транспортировке 2 млн баррелей сырой нефти из Ирана в Сирию в обход санкционного режима. В Тегеране эти обвинения отвергли.

Решением суда Гибралтара танкер задержан до 18 августа, однако экипаж отпущен под залог без предъявления обвинений.

«В отличие от пиратства в Гибралтарском проливе, наши действия в Персидском заливе направлены на соблюдение международных морских правил. Как я сказал в Нью-Йорке, именно Иран гарантирует безопасность Персидского залива и Ормузского пролива. Великобритания должна перестать быть соучастником экономического терроризма США», — отмечал глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

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«Американцы абсолютно безнаказанно кого-то в чём-то обвиняют»

Подобными решениями о формировании коалиции Соединённые Штаты создают ещё один очаг напряжённости на Ближнем Востоке, заявил в разговоре с RT первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Международные институты сдерживания и противовесов не работают, больше нет независимых организаций, которые бы не плясали под дудку США. Американцы абсолютно безнаказанно кого-то в чём-то обвиняют, создают какие-то коалиции, вмешиваются во внутренние дела государств. Они используют любой повод в мире для того, чтобы обозначить своё военное присутствие, надменное отношение к международному праву. Всё это — звенья одной цепи. Тем не менее американцы недооценивают Иран», — считает парламентарий.

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, ответственность за нарастание напряжённости на Ближнем Востоке лежит исключительно на Вашингтоне.

«Давайте просто вспомним, кто заварил всю эту кашу. Я имею в виду расторжение договора с Ираном. Это была инициатива Соединённых Штатов. И теперь они всячески пытаются эту инициативу оправдать. Как её можно оправдать? Выставить Иран страной, которая не выполняет договоры, которая проводит враждебную политику ко всем государствам», — пояснил эксперт.

По его словам, в этой связи Вашингтон продолжает увеличивать давление на Тегеран любыми способами, в частности созданием коалиции по патрулированию Ормузского пролива.

«Речь идёт о водных территориях, о проливе, который сам по себе достаточно узок. Там буквально несколько десятков морских миль ширины. А если иметь в виду ещё и территориальные воды, пограничные районы, то речь идёт о небольшом пятачке. И если там его ещё и патрулировать будут, то, конечно, это повысит напряжённость, которая и без этого уже нарастает», — заметил Рогулёв в беседе с RT.