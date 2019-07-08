Болтон о санкциях против Ирана: мы только начинаем

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон в настоящее время находится лишь в начале пути относительно введения санкций против Ирана.

«И мы только начинаем... Цель президента (США Дональда Трампа. — RT) — заключить путём переговоров новую сделку, которая будет отвечать всем интересам Соединённых Штатов», — приводит его слова ТАСС.

При этом Болтон назвал Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе «худшим дипломатическим фиаско в американской истории».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что решение ИРИ превысить уровень обогащения урана в нарушение обязательств по ядерной сделке приведёт к новым санкциям и дальнейшей изоляции страны.

24 июня Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.