Госдеп США продлил ограничения по ядерной программе Ирана

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Соединённые Штаты продлили ограничительные меры на ядерную программу Ирана, которые позволят снизить возможности Тегерана по созданию ядерного оружия, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.

«Госсекретарь (Майк. — RT) Помпео продлил (действие. — RT) ограничений ядерной программы иранского режима», — цитирует дипломата ТАСС.

В Госдепартаменте выразили уверенность, что Тегеран использует ядерную программу «чтобы шантажировать международное сообщество и угрожать региональной безопасности».

Ортагус подчеркнула, что США готовы «использовать весь спектр своих дипломатических и экономических средств для ограничения ядерной деятельности Ирана». 

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

В Белом доме позднее подчеркнули, что продолжат оказывать максимальное санкционное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей политики.

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