Госдеп США продлил ограничения по ядерной программе Ирана
«Госсекретарь (Майк. — RT) Помпео продлил (действие. — RT) ограничений ядерной программы иранского режима», — цитирует дипломата ТАСС.
В Госдепартаменте выразили уверенность, что Тегеран использует ядерную программу «чтобы шантажировать международное сообщество и угрожать региональной безопасности».
Ортагус подчеркнула, что США готовы «использовать весь спектр своих дипломатических и экономических средств для ограничения ядерной деятельности Ирана».
Ранее Минфин США объявил о введении санкций против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
В Белом доме позднее подчеркнули, что продолжат оказывать максимальное санкционное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей политики.