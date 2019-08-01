Болтон заявил о продлении исключения из санкций ядерных объектов Ирана

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон продлит на 90 дней срок действия соглашения об исключении из-под санкций атомной электростанции Ирана в Бушере, а также иранских ядерных объектов в Араке и Фордо.

«Речь идёт о коротком продлении (срока действия исключений. — RT) на 90 дней. Они (ядерные объекты. — RT) находятся под постоянным наблюдением, и я слежу за ней (ситуацией вокруг этих объектов. — RT)», — заявил Болтон в интервью телеканалу Fox Business.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал санкции Соединённых Штатов «экономическим терроризмом».

В мае американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении добычи и производства железа, стали, алюминия и меди в Иране. 

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил нарастание давления на Тегеран со стороны Вашингтона.

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