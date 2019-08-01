Болтон заявил о продлении исключения из санкций ядерных объектов Ирана
«Речь идёт о коротком продлении (срока действия исключений. — RT) на 90 дней. Они (ядерные объекты. — RT) находятся под постоянным наблюдением, и я слежу за ней (ситуацией вокруг этих объектов. — RT)», — заявил Болтон в интервью телеканалу Fox Business.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал санкции Соединённых Штатов «экономическим терроризмом».
В мае американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении добычи и производства железа, стали, алюминия и меди в Иране.
Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил нарастание давления на Тегеран со стороны Вашингтона.