Болтон заявил о продлении исключения из санкций ядерных объектов Ирана

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон продлит на 90 дней срок действия соглашения об исключении из-под санкций атомной электростанции Ирана в Бушере, а также иранских ядерных объектов в Араке и Фордо.

«Речь идёт о коротком продлении (срока действия исключений. — RT) на 90 дней. Они (ядерные объекты. — RT) находятся под постоянным наблюдением, и я слежу за ней (ситуацией вокруг этих объектов. — RT)», — заявил Болтон в интервью телеканалу Fox Business.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал санкции Соединённых Штатов «экономическим терроризмом».

В мае американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении добычи и производства железа, стали, алюминия и меди в Иране.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил нарастание давления на Тегеран со стороны Вашингтона.