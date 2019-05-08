Трамп ввёл санкции в отношении металлургической отрасли Ирана

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Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении добычи и производства железа, стали, алюминия и меди в Иране. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте Белого дома.
Трамп ввёл санкции в отношении металлургической отрасли Ирана
  • Reuters

«Сегодня я подписал указ о введении санкций в отношении иранского сектора по производству железа, стали, алюминия и меди, которые являются крупнейшими источниками доходов от экспорта, не связанными с нефтью», — говорится в заявлении президента.

При этом Трамп отметил, что «Тегеран может ожидать дальнейших действий, если не изменит своё поведение».

В начале мая в Госдепе заявили, что США могут начать вводить санкции за расширение АЭС в Бушере и за вывоз из Ирана обогащённого урана в обмен на урановую руду.

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