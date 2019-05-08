Трамп ввёл санкции в отношении металлургической отрасли Ирана
- Reuters
«Сегодня я подписал указ о введении санкций в отношении иранского сектора по производству железа, стали, алюминия и меди, которые являются крупнейшими источниками доходов от экспорта, не связанными с нефтью», — говорится в заявлении президента.
При этом Трамп отметил, что «Тегеран может ожидать дальнейших действий, если не изменит своё поведение».
В начале мая в Госдепе заявили, что США могут начать вводить санкции за расширение АЭС в Бушере и за вывоз из Ирана обогащённого урана в обмен на урановую руду.