Трамп ввёл санкции в отношении металлургической отрасли Ирана

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении добычи и производства железа, стали, алюминия и меди в Иране. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте Белого дома.

«Сегодня я подписал указ о введении санкций в отношении иранского сектора по производству железа, стали, алюминия и меди, которые являются крупнейшими источниками доходов от экспорта, не связанными с нефтью», — говорится в заявлении президента.

При этом Трамп отметил, что «Тегеран может ожидать дальнейших действий, если не изменит своё поведение».

В начале мая в Госдепе заявили, что США могут начать вводить санкции за расширение АЭС в Бушере и за вывоз из Ирана обогащённого урана в обмен на урановую руду.