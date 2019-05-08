В Госдуме оценили намерение США ввести новые санкции против Ирана

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что Соединённые Штаты планируют в скором времени ввести новые санкции в отношении Ирана.

«Против Ирана санкции действуют уже много лет. Он к ним привык и знает, что с ними делать. Против этих санкционных мер выступает ряд европейских и азиатских стран, которые зависят от поставок иранской нефти. Когда американцы вводили санкции в прошлый раз, через некоторое время им пришлось их смягчить для некоторых государств, разрешили им приобретать иранскую нефть. Стоит отметить, что решениями США движет не только политический момент, но и конкуренция», — заявил депутат.

Чепа также отметил, что Соединённые Штаты придерживаются «очень глупого и недальновидного политического курса».

«Это наносит ущерб и самим американцам. Все уже давно убедились, что данные меры не настолько действенные, как бы хотелось США. Так что Иран выдержит», — заключил он.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты планируют ввести новые санкции в отношении Ирана.

8 мая Иран проинформировал послов Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о решении прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.