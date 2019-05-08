США намерены ввести новые санкции против Ирана

Соединённые Штаты планируют в скором времени ввести новые санкции в отношении Ирана.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя Белого дома.

White House official says the U.S. will impose new sanctions on Iran "very soon" after Iranian president Hassan Rouhani said the country will pull out of some of its commitments under the 2015 international nuclear deal — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 8 мая 2019 г.

В начале мая в Госдепе заявили, что Вашингтон может начать вводить санкции за расширение АЭС в иранском Бушере и за вывоз из Ирана обогащённого урана в обмен на урановую руду.

8 мая Иран проинформировал послов Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о решении прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.