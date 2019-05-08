США намерены ввести новые санкции против Ирана

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Соединённые Штаты планируют в скором времени ввести новые санкции в отношении Ирана.
США намерены ввести новые санкции против Ирана
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя Белого дома.

В начале мая в Госдепе заявили, что Вашингтон может начать вводить санкции за расширение АЭС в иранском Бушере и за вывоз из Ирана обогащённого урана в обмен на урановую руду.

8 мая Иран проинформировал послов Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о решении прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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