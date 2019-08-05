«Не спешат на помощь»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о позиции союзников США по ситуации в Ормузском проливе

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«Мышь в овощном»
«В европейских столицах понимают, что США ищут предлог для дестабилизации обстановки. Поэтому задача Евросоюза прямо сейчас — продемонстрировать свою независимость от Вашингтона и предоставить Ирану дополнительные гарантии безопасности».
«Не спешат на помощь»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о позиции союзников США по ситуации в Ормузском проливе
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  • © Xinhua

Призывы Соединённых Штатов развернуть в Персидском заливе военно-морские силы США и союзников из Европы (страны НАТО) и Азии (Южной Кореи, Японии) не находят большого энтузиазма за пределами Вашингтона. Американцы идут на эскалацию конфликта с Ираном, выбрав в качестве повода борьбу за «свободное судоходство» в регионе (ранее иранские военные задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero).

Например, Париж и Берлин прохладно отнеслись к идее, дав понять, что не желают усугублять кризис в отношениях с Тегераном. Германия и Франция надеются сохранить ядерную сделку с Ираном, а также найти дипломатический выход из сложной ситуации с взаимными арестами (инцидент со Stena Impero стал ответом на действия британских властей, задержавших 4 июля в водах Гибралтара иранский танкер Grace 1).

В европейских столицах понимают, что США ищут предлог для дестабилизации обстановки. Поэтому задача Евросоюза прямо сейчас — продемонстрировать свою независимость от Вашингтона и предоставить Ирану дополнительные гарантии безопасности.

Отсутствие положительной динамики вызывает в Вашингтоне нервную реакцию. Посол США в Берлине Ричард Гренелл уже намекнул, что именно заокеанский партнёр дал Германии состояться как государству, и вообще американские налогоплательщики тратят миллиарды долларов на содержание 34 тыс. своих солдат в этой стране. При этом низкую заинтересованность в операции официального Берлина в Госдепартаменте принято связывать с влиянием России, сопротивляющейся жёстким мерам в отношении своего регионального союзника.

Тем не менее у США есть ряд козырей в рукавах. Во-первых, американские санкции подтачивают старания Брюсселя сберечь ядерную сделку: торговые отношения между ЕС и Ираном неуклонно деградируют, а Тегеран начинает тяготиться необходимостью жертвовать своими интересами на фоне социально-экономических трудностей. Во-вторых, Великобритания ещё не до конца осуществила брексит и является, по сути, троянским конём в стенах Брюсселя. Лондон оказывает поддержку инициативам США, внося раздоры в единую антивоенную позицию стран ЕС.

Сочетание этих факторов позволяет США надеяться, что либо ЕС, либо Иран совершат ошибку. В среднесрочной перспективе Иран должен быть в состоянии на равных противостоять военному потенциалу своего главного регионального противника — Саудовской Аравии. Однако без ядерных технологий или крепкой экономики баланс сил будет в пользу Эр-Рияда.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

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