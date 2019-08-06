Рухани: война с Ираном стала бы «матерью всех войн»
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«Мир с Ираном — мать любого мира, война с Ираном — мать всех войн, вновь повторяю. Мир в обмен на мир», — приводит РИА Новости слова Рухани.
Он отметил, что если США хотят переговоров с Ираном, то сначала должны снять антииранские санкции.
Ранее СМИ сообщали, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в июле получил приглашение на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Уточняется, что после этого Зариф передал предложение иранским властям, которые «в этот раз не одобрили встречу».