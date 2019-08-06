Рухани: война с Ираном стала бы «матерью всех войн»

Президент Ирана Хасан Рухани заявил в эфире государственного телевидения, что война с его страной стала бы «матерью всех войн».

«Мир с Ираном — мать любого мира, война с Ираном — мать всех войн, вновь повторяю. Мир в обмен на мир», — приводит РИА Новости слова Рухани.

Он отметил, что если США хотят переговоров с Ираном, то сначала должны снять антииранские санкции.

Ранее СМИ сообщали, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в июле получил приглашение на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Уточняется, что после этого Зариф передал предложение иранским властям, которые «в этот раз не одобрили встречу».