«Создать причину из ничего»: в США предложили нанести удар по нефтяным объектам Ирана

США стоит рассмотреть возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана, чтобы принудить его изменить своё поведение. Об этом в соцсетях написал американский сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм. Ранее глава Госдепартамента Майк Помпео бездоказательно обвинил исламскую республику в атаках на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, удары по которым были нанесены 14 сентября с помощью беспилотников. При этом Помпео заявил, что международное сообщество должно единодушно осудить нападения, а Вашингтон вместе с союзниками будет добиваться привлечения Тегерана к ответственности. В ИРИ эти обвинения назвали ложью, а ответственность за нападения взяла на себя группировка йеменских повстанцев-хуситов.

Соединённым Штатам необходимо атаковать иранские нефтеперерабатывающие предприятия, чтобы повлиять на политику исламской республики. Об этом заявил сенатор-республиканец от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм.

«Соединённым Штатам пора рассматривать нанесение ударов по нефтеперерабатывающим заводам Ирана в качестве возможной меры на случай, если он продолжит устраивать провокации или активизирует обогащение урана. Тегеран не перестанет действовать ненадлежащим образом, пока не столкнётся с угрозой более ощутимых последствий вроде ударов по его заводам, которые переломят режиму хребет», — написал политик в своём Twitter.

Напомним, 14 сентября беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. В 4 часа утра службы промышленной безопасности компании «приступили к тушению двух пожаров на НПЗ компании в районах Абкайк и Хурайс». Вскоре было начато расследование. 15 сентября в Saudi Aramco сообщили, что из-за атак компания приостановила добычу 5,7 млн баррелей нефти в сутки, что составляет 50% добываемых объёмов. Результаты расследования атаки в Саудовской Аравии пока что оглашены не были.

Ответственность за атаку взяла на себя вооружённая группировка йеменских повстанцев-хуситов. Их представитель Яхья Сари на канале Al Masirah заявил, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока не завершится война в Йемене.

«Единственный вариант для саудовского правительства — остановить нападения на нас», — цитирует его сообщение Deutsche Welle.

Известно, что йеменские повстанцы-хуситы осуществляют регулярные атаки с помощью беспилотников на объекты в Саудовской Аравии. Так, в августе 2019 года они направили беспилотники в район Шейба. Им удалось добиться возгорания газового предприятия на территории месторождения. В ответ арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов на севере Йемена.

Тем не менее Deutsche Welle считает группировку хуситов, взявшую на себя ответственность за нападение, дружественной Ирану. А госсекретарь США Майк Помпео и вовсе заявил, что за атаками дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии якобы стоит ИРИ.

«Тегеран стоит за приблизительно 100 атаками на Саудовскую Аравию, в то время как (президент Ирана Хасан. — RT) Рухани и (глава МИД страны Мохаммад Джавад. — RT) Зариф делают вид, что занимаются дипломатией. На фоне всех призывов к деэскалации Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей. Нет никаких доказательств того, что нападения были совершены из Йемена», — заявил он.

Кроме того, он призвал международное сообщество «публично и безоговорочно осудить нападения Ирана». В свою очередь, США, по словам Помпео, будут работать с партнёрами и союзниками над обеспечением бесперебойного снабжения рынков энергоносителей и над тем, чтобы привлечь Иран к ответственности за якобы агрессию.

Такие заявления Вашингтона не имеют под собой оснований, подчеркнул в беседе с RT член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. По его мнению, для введения каких-либо мер в отношении Ирана Помпео должен предоставить доказательства вины, которых у него нет.

«У Колина Пауэлла была хотя бы пробирка в руках, когда он обвинял Саддама Хусейна в наличии химического оружия. У Помпео нет даже этого. Но он обвиняет в атаке на Саудовскую Аравию Иран, призывая осудить его всем миром. Создать причину из ничего, ввести санкции — в этом состоит вся сегодняшняя политика США на международной арене», — заявил депутат.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео

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© Yuri Gripas

В иранском МИД обвинения официальных лиц США назвали ложью, объявив американскую политику «максимального давления» на страну провалившейся. Кроме того, командующий военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что в случае начала конфликта Иран атакует объекты США в регионе, в частности, базы в Кувейте и ОАЭ и корабль в Оманском заливе.

Давление на Иран

Ранее, 13 сентября, Минфин США призвал все страны не покупать иранскую нефть, заявив, что «противостоять терроризму — значит не финансировать его, в том числе не покупать иранскую нефть». В начале сентября американское ведомство расширило санкции против нефтяного сектора Ирана, обвинив исламскую республику в финансировании терроризма, а вскоре после этого Майк Помпео заявил о недопустимости поведения ИРИ.

«Они (иранские власти. — RT) проводят террористические кампании по всему миру через доверенных лиц. Они инвестируют деньги в ракетные системы, которые им запрещено иметь. Они только вчера объявили, что собираются продолжать проводить исследования и разработки в отношении своих систем ядерного оружия. Эти вещи недопустимы», — заявил глава Госдепартамента США.

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В то же время стало известно, что президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за смягчение санкций в отношении Ирана. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. Экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон перед своей отставкой заявлял Трампу, что категорически не согласен с такой позицией главы Белого дома.

Напомним, Болтон был уволен со своего поста во вторник, 10 сентября. Позже американский президент заявил, что его бывший советник совершил «некоторые очень крупные ошибки». СМИ также сообщали, что между политиками возникли серьёзные разногласия по иранскому вопросу.

При этом Трамп отмечал, что будет готов встретиться и поговорить с иранским руководством «при правильных или подходящих обстоятельствах». В частности, такое заявление он сделал в заключительный день саммита G7 в Биаррице, 26 августа. Об этом же желании главы Белого дома рассказал 6 сентября и Майк Помпео.

Тем не менее даже без Болтона у Трампа вряд ли получится поменять американскую политику в отношении Ирана, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, президенту США в первую очередь необходимо убедить американскую элиту в оправданности более миролюбивой политики, что маловероятно.

«Я думаю, она (политика Вашингтона в отношении Тегерана. — RT) не может поменяться, прежде всего потому, что США ничего не собираются сами предлагать. Они предлагают (Ирану. — RT) стать нормальной страной в обмен на частичное снятие санкций. Никто их предложение всерьёз, конечно, рассматривать не будет», — рассказал он RT.