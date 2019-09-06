Помпео рассказал о недопустимом поведении Ирана

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нынешнее поведение Ирана является недопустимым.
Помпео рассказал о недопустимом поведении Ирана
  • Reuters

Об этом он сказал в интервью радиостанции KCMO. Расшифровка общения Помпео с ведущим опубликована на сайте Госдепа.

«Они (иранские власти. — RT) проводят террористические кампании по всему миру через доверенных лиц. Они инвестируют деньги в ракетные системы, которые им запрещено иметь. Они только вчера объявили, что собираются продолжать проводить исследования и разработки в отношении своих систем ядерного оружия. Эти вещи недопустимы», — отметил он.

Вместе с этим Помпео указал, что американская сторона собирается предотвратить попадание ядерного оружия в руки Ирана.

Ранее США призвали ограничить заход иранских танкеров в зарубежные порты.

2 августа Помпео заявил, что американские санкции способствовали снижению экспорта иранской нефти.

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