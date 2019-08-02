Помпео заявил, что санкции привели к снижению экспорта иранской нефти

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские санкции способствовали снижению экспорта иранской нефти.

«До введения санкций Иран экспортировал 2,7 млн баррелей нефти в сутки. В июне и июле этот показатель был ниже 500 тыс. баррелей», — цитирует ТАСС Помпео.

Он также отметил, что данные цифры свидетельствуют об эффективности ограничительных мер, предпринимаемых Вашингтоном.

«Мы будем и впредь вводить рестрикции против компаний и государств, нарушающих санкционный режим в отношении Ирана», — добавил госсекретарь.

Ранее Помпео говорил о том, что США по-прежнему намерены заключить с Ираном сделку.