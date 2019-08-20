США призвали ограничить заход иранских танкеров в зарубежные порты

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США призывают ограничить заход иранских танкеров с нефтью в порты зарубежных стран, а также ограничить их проход по территориальным водам других государств.
США призвали ограничить заход иранских танкеров в зарубежные порты
  • Reuters

«Мы призываем правительства всех стран и морское сообщество запретить проход любых иранских нефтяных танкеров, отказать им в оформлении документов», — цитирует РИА Новости спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука.

Кроме того, в США также была разработана рекомендация морскому сообществу, в соответствии с которой любой пособник транспортировки нефти из Ирана «может быть субъектом криминального и иммиграционного преследования».

Хук заявил, что доход от проданной иранской нефти идёт на спонсирование терроризма.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон с сожалением относится к решению властей Гибралтара освободить ранее задержанный иранский танкер Grace 1. 

В июле США заявили о планах внести вклад в безопасность в Персидском заливе.

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