США призвали ограничить заход иранских танкеров в зарубежные порты

США призывают ограничить заход иранских танкеров с нефтью в порты зарубежных стран, а также ограничить их проход по территориальным водам других государств.

«Мы призываем правительства всех стран и морское сообщество запретить проход любых иранских нефтяных танкеров, отказать им в оформлении документов», — цитирует РИА Новости спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука.

Кроме того, в США также была разработана рекомендация морскому сообществу, в соответствии с которой любой пособник транспортировки нефти из Ирана «может быть субъектом криминального и иммиграционного преследования».

Хук заявил, что доход от проданной иранской нефти идёт на спонсирование терроризма.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон с сожалением относится к решению властей Гибралтара освободить ранее задержанный иранский танкер Grace 1.

В июле США заявили о планах внести вклад в безопасность в Персидском заливе.