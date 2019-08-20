Помпео выразил сожаление в связи с освобождением иранского танкера

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Соединённые Штаты с сожалением отнеслись к решению властей Гибралтара об освобождении ранее задержанного иранского танкера Grace 1, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«То, что так произошло, вызывает сожаление», — сказал он в интервью Fox News.

Как утверждает Помпео, благодаря средствам, которые Тегеран потенциально может выручить от продажи нефти, перевозимой танкером, у иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «будет больше денег, больше благосостояния, больше ресурсов для продолжения своей кампании террора».

Ранее иранский танкер Grace 1, который в начале июля был задержан военными Великобритании по подозрению в доставке нефти в Сирию, покинул Гибралтар.

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