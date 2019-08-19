Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар

Иранский танкер Grace 1, который в начале июля был задержан военными Великобритании по подозрению в доставке нефти в Сирию, покинул Гибралтар.

Об этом сообщает GBC News.

«После неспокойных 46-ти дней в водах Гибралтара, танкер Grace 1, который теперь именуется Adrian Darya, покинул территорию», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, Федеральный суд округа Колумбия в США выдал ордер на арест Grace 1. В свою очередь, власти Гибралтара отклонили запрос США на задержание иранского танкера.

4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара Grace 1 в связи с тем, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию.

Позднее власти получили официальные письменные заверения от иранского правительства, что судно не будет выгружать свой груз в Сирии, после чего оно было освобождено.