Гибралтар отклонил запрос США на задержание иранского танкера
- Reuters
Как пишет Gibraltar Chronicle, США пытались захватить судно в связи с санкциями против Ирана.
«Режим санкций ЕС в отношении Ирана принципиально отличается от режима США», — отметили в гибралтарском правительстве.
Кроме того, там уточнили, что Корпус стражей Исламской революции не признан Гибралтаром, Великобританией или ЕС как террористическая организация.
Ранее Федеральный суд округа Колумбия в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1.
4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара Grace 1 в связи с тем, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию.
Позднее власти получили официальные письменные заверения от иранского правительства, что судно не будет выгружать свой груз в Сирии, после чего оно было освобождено.