Гибралтар отклонил запрос США на задержание иранского танкера

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Власти Гибралтара отклонили запрос США на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее был освобождён гибралтарской стороной после задержания по подозрению в нарушении санкций ЕС.
Гибралтар отклонил запрос США на задержание иранского танкера
  • Reuters

Как пишет Gibraltar Chronicle, США пытались захватить судно в связи с санкциями против Ирана.

«Режим санкций ЕС в отношении Ирана принципиально отличается от режима США», — отметили в гибралтарском правительстве.

Кроме того, там уточнили, что Корпус стражей Исламской революции не признан Гибралтаром, Великобританией или ЕС как террористическая организация.

Ранее Федеральный суд округа Колумбия в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1.

4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара Grace 1 в связи с тем, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию. 

Позднее власти получили официальные письменные заверения от иранского правительства, что судно не будет выгружать свой груз в Сирии, после чего оно было освобождено.

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