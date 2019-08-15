Гибралтар освободил иранский танкер Grace 1

Власти Гибралтара решили освободить иранский танкер Grace 1.

Об этом сообщает Gibraltar Chronicle на своей странице в Twitter.

«Власти в Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан 4 июля по подозрению в том, что он вёз 2,1 млн баррелей сырой нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС», — указывается в заявлении.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что власти получили официальные письменные заверения от иранского правительства, что судно не будет выгружать свой груз в Сирии.

В настоящий момент неизвестно, когда именно судно покинет Гибралтар и будет ли США официально обращаться в суд, чтобы задержать его освобождение.

Ранее власти Гибралтара приняли решение освободить капитана и трёх членов экипажа задержанного в июле иранского танкера Grace 1.

4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара Grace 1 в связи с тем, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию.