В США оценили потери Ирана из-за санкций

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Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Тегеран потерял около $50 млрд из-за американских санкций.
В США оценили потери Ирана из-за санкций
  • © Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com
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«Мы лишили иранский режим $50 млрд благодаря санкциям», — цитирует Хука телеканал Al-Hadath.

Кроме того, по его словам, выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе был «необходим для противостояния деятельности Ирана».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении санкций в отношении аятоллы Али Хаменеи.

Впоследствии постоянный представитель ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи отметил, что Тегеран считает новые санкции Вашингтона продолжением враждебной политики Соединённых Штатов.

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