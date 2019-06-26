В США оценили потери Ирана из-за санкций

Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Тегеран потерял около $50 млрд из-за американских санкций.

«Мы лишили иранский режим $50 млрд благодаря санкциям», — цитирует Хука телеканал Al-Hadath.

Кроме того, по его словам, выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе был «необходим для противостояния деятельности Ирана».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении санкций в отношении аятоллы Али Хаменеи.

Впоследствии постоянный представитель ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи отметил, что Тегеран считает новые санкции Вашингтона продолжением враждебной политики Соединённых Штатов.