В США оценили потери Ирана из-за санкций
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«Мы лишили иранский режим $50 млрд благодаря санкциям», — цитирует Хука телеканал Al-Hadath.
Кроме того, по его словам, выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе был «необходим для противостояния деятельности Ирана».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении санкций в отношении аятоллы Али Хаменеи.
Впоследствии постоянный представитель ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи отметил, что Тегеран считает новые санкции Вашингтона продолжением враждебной политики Соединённых Штатов.