В Иране прокомментировали новые санкции Вашингтона

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран считает новые санкции Вашингтона продолжением враждебной политики США.

«Решение США ввести дополнительные санкции против Ирана является новым свидетельством того, что США продолжают враждебные действия против иранского народа и его лидеров», — цитирует его ТАСС.

Он также заявил, что действия США свидетельствуют о неуважении международного права и мнения большинства представителей мирового сообщества.

Тахт-Раванчи обвинил Вашингтон в ведении «экономической войны» против Ирана и подчеркнул, что страна не будет «поддаваться давлению» США.

Представитель Ирана также призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша оказать содействие в стабилизации ситуации в регионе.

Кроме того, Иран представил ООН доказательства нарушения беспилотником США территории страны.

20 июня иранские военнослужащие сбили американский БПЛА, нарушивший воздушное пространство страны.

В Вашингтоне при этом заявили, что аппарат в момент ЧП летел «над международными водами».

24 июня лидер США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в ответ на «враждебное поведение» страны.