В Иране прокомментировали новые санкции Вашингтона

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Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран считает новые санкции Вашингтона продолжением враждебной политики США.
В Иране прокомментировали новые санкции Вашингтона
  • AFP

«Решение США ввести дополнительные санкции против Ирана является новым свидетельством того, что США продолжают враждебные действия против иранского народа и его лидеров», — цитирует его ТАСС.

Он также заявил, что действия США свидетельствуют о неуважении международного права и мнения большинства представителей мирового сообщества.

Тахт-Раванчи обвинил Вашингтон в ведении «экономической войны» против Ирана и подчеркнул, что страна не будет «поддаваться давлению» США.

Представитель Ирана также призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша оказать содействие в стабилизации ситуации в регионе.

Кроме того, Иран представил ООН доказательства нарушения беспилотником США территории страны.

20 июня иранские военнослужащие сбили американский БПЛА, нарушивший воздушное пространство страны.

В Вашингтоне при этом заявили, что аппарат в момент ЧП летел «над международными водами».

24 июня лидер США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в ответ на «враждебное поведение» страны.

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