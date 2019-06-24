В Иране прокомментировали новые санкции Вашингтона
- AFP
«Решение США ввести дополнительные санкции против Ирана является новым свидетельством того, что США продолжают враждебные действия против иранского народа и его лидеров», — цитирует его ТАСС.
Он также заявил, что действия США свидетельствуют о неуважении международного права и мнения большинства представителей мирового сообщества.
Тахт-Раванчи обвинил Вашингтон в ведении «экономической войны» против Ирана и подчеркнул, что страна не будет «поддаваться давлению» США.
Представитель Ирана также призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша оказать содействие в стабилизации ситуации в регионе.
Кроме того, Иран представил ООН доказательства нарушения беспилотником США территории страны.
20 июня иранские военнослужащие сбили американский БПЛА, нарушивший воздушное пространство страны.
В Вашингтоне при этом заявили, что аппарат в момент ЧП летел «над международными водами».
24 июня лидер США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в ответ на «враждебное поведение» страны.