Трамп позвонил наследному принцу Саудовской Аравии после атак на НПЗ

Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом после недавней атаки беспилотников на саудовские предприятия нефтегазовой компании.

Об этом сообщает саудовское агентство SPA.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора глава США «подтвердил готовность страны сотрудничать с королевством» для поддержания его безопасности и стабильности.

Вместе с этим Трамп отметил «негативные последствия нападений на экономику США, а также на мировую экономику».

Ранее в МВД Саудовской Аравии заявили, что после атак беспилотников на двух НПЗ государственной компании Saudi Aramco произошли пожары. В Лондоне осудили данную атаку.

В свою очередь, специальный посланник Генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс выразил обеспокоенность произошедшим и призвал все стороны проявлять сдержанность и не допускать повторения подобных инцидентов, которые представляют серьёзную угрозу региональной безопасности.