Трамп позвонил наследному принцу Саудовской Аравии после атак на НПЗ
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Об этом сообщает саудовское агентство SPA.
Отмечается, что в ходе телефонного разговора глава США «подтвердил готовность страны сотрудничать с королевством» для поддержания его безопасности и стабильности.
Вместе с этим Трамп отметил «негативные последствия нападений на экономику США, а также на мировую экономику».
Ранее в МВД Саудовской Аравии заявили, что после атак беспилотников на двух НПЗ государственной компании Saudi Aramco произошли пожары. В Лондоне осудили данную атаку.
В свою очередь, специальный посланник Генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс выразил обеспокоенность произошедшим и призвал все стороны проявлять сдержанность и не допускать повторения подобных инцидентов, которые представляют серьёзную угрозу региональной безопасности.