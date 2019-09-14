В МЭА прокомментировали атаку на НПЗ Саудовской Аравии

Международное энергетическое агентство (МЭА) прокомментировало атаку йеменских повстанцев-хуситов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.

Как говорится на сайте агентства, пока произошедшее не отразилось на рынках нефти.

«МЭА внимательно следит за ситуацией в Саудовской Аравии. Мы находимся в контакте с властями Саудовской Аравии, а также с основными странами-производителями и странами-потребителями. На данный момент рынки хорошо обеспечены достаточными коммерческими запасами», — указывается в заявлении.

Ранее в МВД Саудовской Аравии заявили, что после атак беспилотников на двух НПЗ государственной компании Saudi Aramco произошли пожары. В Лондоне осудили данную атаку.

В свою очередь, специальный посланник Генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс выразил обеспокоенность произошедшим и призвал все стороны проявлять сдержанность и не допускать повторения подобных инцидентов, которые представляют серьёзную угрозу региональной безопасности.