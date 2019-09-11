Bloomberg узнало о разногласиях Трампа и Болтона по Ирану
- Reuters
По информации агентства, Трамп изучал вариант ослабления санкционного режима, чтобы согласовать встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани.
Отмечается, что министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник, 9 сентября, сообщил президенту, что поддерживает смягчение санкций как способ возобновить переговоры с Ираном. Позднее в этот же день Трамп принял решение отправить Болтона в отставку.
Агентство также информирует, что Белый дом уже приступил к проработке возможной встречи в Нью-Йорке лидеров США и Ирана.
10 сентября Трамп объявил, что отправил Болтона в отставку.
В Тегеране заявили, что теперь у американской администрации будет «меньше препятствий для понимания иранских реалий».