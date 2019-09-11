В Иране отреагировали на увольнение Болтона

Представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что после отставки Джона Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности у американской администрации будет «меньше препятствий для понимания иранских реалий».

По словам Рабии, Болтон «много месяцев назад обещал, что Ирана не будет в течение трёх месяцев».

«Мы до сих пор стоим, а он ушёл. С отстранением крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма у Белого дома будет меньше препятствий в понимании реалий Ирана», — приводит его слова РИА Новости.

При этом в МИД Ирана отказались комментировать увольнение Болтона.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал увольнение Болтона внутренним делом США.

10 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что отправил в отставку Болтона.