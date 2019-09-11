В Иране отреагировали на увольнение Болтона
По словам Рабии, Болтон «много месяцев назад обещал, что Ирана не будет в течение трёх месяцев».
«Мы до сих пор стоим, а он ушёл. С отстранением крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма у Белого дома будет меньше препятствий в понимании реалий Ирана», — приводит его слова РИА Новости.
При этом в МИД Ирана отказались комментировать увольнение Болтона.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал увольнение Болтона внутренним делом США.
10 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что отправил в отставку Болтона.