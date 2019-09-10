В Кремле прокомментировали отставку Болтона
- Reuters
Отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлениями о том, что после отставки Болтона шансы на продление Договора о стратегических наступательных вооружениях возрастают, Песков отметил, что позиция России по договору «хорошо известна».
«Это внутреннее дело США. Мы в это не вмешиваемся. Наша позиция по ДСНВ хорошо известна и неоднократно излагалась президентом России», — заявил он.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отправил в отставку Болтона.
В начале июля президент России Владимир Путин заявил, что срок действия договора СНВ-III истекает в начале 2021 года.
По его словам, в Москве пока не видят готовности Соединённых Штатов обсуждать продление документа или выработку нового соглашения.