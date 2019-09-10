В Кремле прокомментировали отставку Болтона

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщает Интерфакс.
В Кремле прокомментировали отставку Болтона
  • Reuters

Отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлениями о том, что после отставки Болтона шансы на продление Договора о стратегических наступательных вооружениях возрастают, Песков отметил, что позиция России по договору «хорошо известна».

«Это внутреннее дело США. Мы в это не вмешиваемся. Наша позиция по ДСНВ хорошо известна и неоднократно излагалась президентом России», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отправил в отставку Болтона

В начале июля президент России Владимир Путин заявил, что срок действия договора СНВ-III истекает в начале 2021 года.

По его словам, в Москве пока не видят готовности Соединённых Штатов обсуждать продление документа или выработку нового соглашения.

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