В Кремле прокомментировали отставку Болтона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщает Интерфакс.

Отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлениями о том, что после отставки Болтона шансы на продление Договора о стратегических наступательных вооружениях возрастают, Песков отметил, что позиция России по договору «хорошо известна».

«Это внутреннее дело США. Мы в это не вмешиваемся. Наша позиция по ДСНВ хорошо известна и неоднократно излагалась президентом России», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отправил в отставку Болтона.

В начале июля президент России Владимир Путин заявил, что срок действия договора СНВ-III истекает в начале 2021 года.

По его словам, в Москве пока не видят готовности Соединённых Штатов обсуждать продление документа или выработку нового соглашения.