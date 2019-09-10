Помпео прокомментировал увольнение Болтона

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что между ним и бывшим советником президента США Джоном Болтоном часто возникали разногласия во время работы.

«Было много раз, когда я не соглашался с Болтоном. Это точно», — сказал Помпео на брифинге.

По его словам, Болтон был уволен Дональдом Трампом, а не подал в отставку сам.

Также Помпео заявил, что лидеры иностранных государств с уходом Джона Болтона не должны ожидать изменений во внешней политике США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Решение президент США объяснил тем, что был не согласен с многими его предложениями.