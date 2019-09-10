Капперман станет и. о. помощника президента США по нацбезопасности

После ухода в отставку бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона исполняющим обязанности советника станет его заместитель Чарли Капперман.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого Дома.

Отмечается, что Капперман долгое время был соратником и советником Болтона.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Решение президент США объяснил тем, что не был согласен с многими его предложениями.

Трамп отметил, что назовёт имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.