Капперман станет и. о. помощника президента США по нацбезопасности
- Reuters
Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого Дома.
Отмечается, что Капперман долгое время был соратником и советником Болтона.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Решение президент США объяснил тем, что не был согласен с многими его предложениями.
Трамп отметил, что назовёт имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.