«Ассоциировался с эскалацией»: как отставка Джона Болтона повлияет на ирано-американские отношения

У Белого дома будет меньше препятствий для понимания иранских реалий, прокомментировали в правительстве республики отставку Джона Болтона с поста советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Выход из жёсткой конфронтации между Ираном и США найти непросто, но уход Болтона даёт шансы на то, что тактика Вашингтона станет более гибкой, полагают эксперты. При этом рассчитывать на коррекцию стратегии Штатов не приходится, подчёркивают аналитики.

Отставка Джона Болтона с поста советника президента США по вопросам нацбезопасности поспособствует лучшему пониманию иранских реалий американской администрацией. Такое мнение высказал в своём Twitter представитель правительства республики Али Рабии.

«Много месяцев назад Джон Болтон обещал, что Ирана не будет в течение трёх месяцев. Мы до сих пор стоим, а он ушёл. С отстранением крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма у Белого дома будет меньше препятствий в понимании реалий Ирана», — написал он.

Как заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, «мир вздохнул с облегчением» после отставки Болтона с поста советника президента США. Однако это не помешало американской администрации объявить о «дальнейшей эскалации экономического терроризма против Ирана», добавил Зариф.

Напомним, 10 сентября Вашингтон ввёл дополнительные санкции против ряда радикальных организаций, а также иранского КСИР — армейского подразделения, которое Штаты внесли в текущем году в перечень террористических структур.

Представитель правительства ИРИ Али Рабии

AFP

В этот же день глава Белого дома Дональд Трамп сообщил в своём Twitter об отстранении Болтона с поста советника президента по вопросам национальной безопасности.

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Это решение Трампа получило одобрение со стороны ряда американских политиков — агрессивная политика, которую продвигал Болтон, давно стала предметом критики. И прежде всего это касалось Ирана.

Напомним, в июне американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили о попытках советников Дональда Трампа уговорить главу государства нанести удары по иранским объектам после того, как армия ИРИ сбила американский дрон. По информации The New York Times, такой сценарий отстаивали директор ЦРУ Джина Хэспел, глава Госдепа Майкл Помпео и советник президента по нацбезопасности Джон Болтон. Однако Трамп в итоге согласился с руководством Пентагона, которое выступило против идеи ударов по Ирану. Глава Белого дома посчитал, что советники пытаются втянуть Штаты в войну, которая не нужна американской стороне.

Эту информацию отчасти подтвердил публично сам Трамп, который заявил тогда журналистам, что прислушивается по иранской повестке не только к Джону Болтону, но и к «другим людям».

Цель — Тегеран

Напомним, иранские военные сбили в июне американский беспилотник в районе Персидского залива, после того как он, по заявлению Тегерана, нарушил воздушное пространство исламской республики. Американская сторона настаивает, что аппарат был уничтожен в международном пространстве. Дональд Трамп заявил тогда, что удержался от ответного удара по иранским объектам буквально за десять минут до старта ракет.

Этому инциденту предшествовал рост напряжённости в Персидском заливе — в мае четыре топливных танкера, находившихся в исключительной экономической зоне ОАЭ, подверглись нападению со стороны неизвестных. При этом незадолго до инцидента в американской администрации заявляли, что Иран может атаковать иностранные коммерческие суда.

В начале мая Джон Болтон сообщил о «ряде тревожных признаков эскалации» в регионе, объясняя причины развёртывания на Ближнем Востоке авианосной ударной группы во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln. При этом Тегеран с самого начала отверг обвинения в нападениях на иностранные торговые суда, которые предъявил Ирану Джон Болтон. Советник президента США заявил, что «почти точно» уверен в причастности Ирана к инцидентам.

Снимок, представленный Пентагоном, на котором якобы запечатлён сбитый Ираном американский дрон

© US Department of Defense/AFP

Как впоследствии заявили в иранском МИД, сама идея конфронтации между Ираном и США принадлежит Джону Болтону, который вынашивал её ещё до назначения на пост советника Дональда Трампа.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф напомнил о статье, опубликованной в американском журнале National Review в 2017 году: в материале рассказывалось о плане Болтона по выводу США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Хотя официально решение о выходе США из соглашения было принято Дональдом Трампом (который заявлял о намерении разорвать соглашение с ИРИ ещё во время предвыборной кампании), в Тегеране значительную часть вины за этот шаг Вашингтона возлагают именно на Болтона.

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Действительно, с призывами атаковать Иран Джон Болтон выступал ещё в 2007 году. По информации The Telegraph, политик призывал принять меры к свержению иранского правящего режима и физическому уничтожению ядерных объектов в ИРИ до того, как Тегеран создаст ядерный арсенал.

За Джоном Болтоном давно закрепилась слава одного из главных ястребов. В своё время он сыграл важную роль в подготовке военного вторжения США в Ирак. Тогда он занимал пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Именно он добился того, чтобы председатель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) бразилец Жозе Бустани был незаконно отстранён от должности. Бустани пытался воспрепятствовать атаке на Ирак, пытаясь договориться с Багдадом о присоединении ближневосточной страны с конвенции о химическом разоружении. По словам Бустани, эти переговоры привели американскую администрацию в ярость.

Негибкий курс

Победа на президентских выборах 2016 года республиканца Дональда Трампа позволила Джону Болтону вернуться к реализации своих давних планов в отношении Ирана. Трамп ещё во время предвыборной кампании не раз обрушивался с критикой на ядерную сделку, заключённую с Тегераном администрацией Барака Обамы. Кроме того, Трамп неоднократно заявлял о своём намерении оказать деятельную поддержку ключевому противнику ИРИ — Израилю — и смог заключить многомиллиардные контракты на поставки вооружений другому антагонисту Тегерана — Саудовской Аравии.

Однако глава Белого дома всё же воздерживался от вывода Штатов из СВПД вплоть до мая 2018 года, когда Вашингтон в одностороннем порядке объявил о прекращении своих обязательств по сделке и анонсировал возобновление антииранских санкций. Буквально за месяц до этого решения Джон Болтон получил пост советника Трампа по нацбезопасности.

В дальнейшем напряжённость в ирано-американских отношениях продолжила расти, пока страны не оказались в буквальном смысле на грани военного конфликта.

Дональд Трамп и Джон Болтон

© Jonathan Ernst/Reuters

По мнению профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, иранская тематика была значимой и болезненной и для Болтона, и для Трампа.

«Эта тема, в том числе с подачи Болтона, была превращена в приоритетную линию американской политики, и экс-советник придерживался абсолютно непримиримой позиции по отношению к иранскому руководству. Именно он способствовал расширению иранской повестки с ядерной тематики до ракетной программы и всей внешней политики ИРИ в регионе. Но политика неограниченной конфронтации, которую отстаивал Болтон, завела США в тупик», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Временно обязанности советника президента по нацбезопасности будет исполнять Чарльз Капперман, который ранее занимал пост первого заместителя Болтона и имеет многолетний опыт работы в системе национальной безопасности. Он был советником предвыборного штаба Рональда Рейгана по обороне и внешней политике, а впоследствии трудился в исполнительном офисе президента. Впрочем, это не окончательное решение. Как сообщил накануне телеканал CNN со ссылкой на источники, в Белом доме рассматривают и других кандидатов.

Иранские военные

Reuters

© Morteza Nikoubazl

Несмотря на то что Вашингтон накануне объявил о введении новых санкций против Тегерана, эксперты полагают, что период нагнетания напряжённости в ирано-американских отношениях всё же подходит к завершению. Отставка Джона Болтона говорит о том, что Трамп намерен выйти из ситуации неограниченной эскалации, считает Дмитрий Евстафьев.

«На протяжении последних двух с половиной лет Вашингтон наращивал давление по всем направлениям, включая Иран, но эта тактика не принесла результатов. Чтобы выйти из этого круга, Трамп пожертвовал человеком, который ассоциируется с внешнеполитической эскалацией», — считает Евстафьев.

Эксперты считают, что, хотя глобальная стратегия американской администрации после отставки Болтона не изменится, тактические меры могут быть пересмотрены. По словам Дмитрия Евстафьева, некоторые перспективы улучшения американо-иранских отношений связаны с тем, что политика жёсткой конфронтации ничего не дала Штатам.

«Скорее всего, сейчас американцы перейдут от тактики кнута к тактике пряника, будет интересно посмотреть, что они предложат Тегерану», — отметил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов. Как он пояснил в комментарии RT, Штаты могут сейчас избрать более гибкую тактику, чтобы «нащупать выход из бесплодной конфронтации» с ИРИ.