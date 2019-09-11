CNN назвали десять потенциальных кандидатов на замену Болтону

Белый дом рассматривает десять кандидатов на замену помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону, отправленному в отставку лидером страны Дональдом Трампом 10 сентября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

В частности, три источника в Белом доме заявили телеканалу, что в качестве возможного преемника Болтона рассматривается спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.

Кроме того, называются кандидатуры бывшего первого заместителя Болтона, генерал-майора в отставке Рики Уэддела, а также спецпредставителя США по КНДР и специалиста по России Стивена Бигэна.

В списке возможных кандидатов также присутствуют специалист по нацбезопасности в аппарате Белого дома Роб Блэр, советник по нацбезопасности вице-президента США Кит Келлог, посол США в Германии Ричард Гренелл, посол в Нидерландах Пит Хокстра, генерал в отставке Джек Кин, экс-глава Совета национальной безопасности Белого дома Фред Флиц.

По некоторым данным, Трамп также рассматривает на данный пост полковника в отставке Дугласа Макгрегора, выступающего в качестве эксперта по нацбезопасности на телеканале Fox News.

Ранее сообщалось, что Чарли Капперман станет исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности.

Трамп объяснил своё решение отправить Болтона в отставку разногласиями с ним по многим вопросам.