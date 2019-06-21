«Залив под прицелом»: как обострение отношений между Ираном и США может отразиться на мировых ценах на нефть

Мировые цены на нефть впервые с начала июня превысили отметку $65 за баррель. Участники рынка опасаются начала военного конфликта между Ираном и США, который может привести к перебоям в поставках сырья из стран Персидского залива. В случае усиления напряжённости в этом регионе аналитики прогнозируют дальнейшее удорожание углеводородов. Между тем государства — участники соглашения ОПЕК+ постараются стабилизировать ситуацию на рынке, полагают эксперты. Как при этом может измениться стоимость нефти — в материале RT.

В пятницу, 21 июня, мировые цены на нефть уверенно растут в ходе торгов на глобальном энергорынке. Стоимость сырья эталонной марки Brent увеличилась на 1,6% и впервые с 30 мая превысила отметку $65,5 за баррель. Такие данные приводит биржа ICE в Лондоне.

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Резкое удорожание нефти стартовало ещё накануне. По словам экспертов, главной причиной укрепления цен послужило обострение отношений между Ираном и США.

20 июня иранские военнослужащие сбили беспилотник Соединённых Штатов. Как заявили в Исламской Республике, летательный аппарат нарушил границу страны и был уничтожен на основании Устава ООН. Между тем, по заявлению американской стороны, инцидент произошёл в международном воздушном пространстве.

Дональд Трамп в своём Twitter назвал действия Тегерана «большой ошибкой», после чего, согласно информации The New York Times, одобрил военные удары по Ирану. Позже глава Белого дома отменил своё решение, но рынки при этом по-прежнему высоко оценивают угрозу обострения конфликта.

«Мировые покупатели нефти стали опасаться за транспортировку сырья из Персидского залива, который является ключевой логистической точкой и большим месторождением. В случае эскалации вооружённого конфликта залив окажется под прицелом. Именно в этой связи дорожает нефть», — пояснил в беседе с RT руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев.

Усиление напряжённости между Тегераном и Вашингтоном началось ещё в середине прошлой недели. Так, 13 июня два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе вблизи берегов Ирана. Власти Соединённых Штатов обвинили Исламскую Республику в нападении на суда, а позже Пентагон «в оборонительных целях» одобрил отправку дополнительных военных сил на Ближний Восток.

Согласно оценке заместителя председателя правления КБ «ЛОКО-Банк» Андрея Люшина, предполагаемое начало боевых действий на территории Ирана сделает невозможным экспорт нефти из близлежащих сырьевых стран региона. В результате, как ожидается, на глобальном рынке углеводородов образуется дефицит, а стоимость барреля Brent может увеличиться минимум на $10—20.

Как отмечает Люшин, в настоящий момент невозможно точно просчитать реальные потери нефтяного рынка и глобальной экономики от вероятного вторжения США в Иран. По мнению аналитика, последствия таких действий будут непредсказуемыми. На этом фоне одновременно с удорожанием энергосырья в мире существенно подскочили и цены на золото. Согласно данным нью-йоркской товарной биржи Comex, стоимость драгметалла впервые с 2013 года превысила уровень $1410 за тройскую унцию. Напомним, золото принято считать защитным активом во времена глобальных шоков.

По словам Артёма Деева, военное столкновение Ирана и США может увести цены на нефть к уровню $80—85 за баррель. В то же время эксперт считает маловероятным дальнейшее обострение ситуации.

«И Тегеран, и Вашингтон заинтересованы в урегулировании конфликта без полномасштабных боевых действий, поскольку последствия скажутся на обеих странах. О намерениях вести диалог как минимум говорит то, что Иран первоначально направил сообщение в ООН, а США отложили военную атаку. Однако в данном случае нельзя давать однозначный прогноз, так как любое событие может стать определяющим, а любое заявление — точкой невозврата», — добавил Деев.

Нефтяной регулятор

По мнению опрошенных RT аналитиков, в случае дальнейшего роста напряжённости между Ираном и США, а также увеличения цен на нефть, государства — участники соглашения ОПЕК+ попытаются стабилизировать рынок. На этом фоне определяющим событием для глобальной сырьевой отрасли станет саммит стран — нефтеэкспортёров, который запланирован на 1 и 2 июля. Как ожидается, в рамках переговоров стороны обсудят вопросы дальнейшего продления сделки.



Любопытно, что ранее встреча была намечена на конец июня. Вместе с тем, как объяснил RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Гайдар Гасанов, заседание было решено перенести в связи с запланированным на 28 и 29 июня саммитом G20. По словам аналитика, в ходе встречи «двадцатки» главы США и КНР могут обсудить вопросы проведения новых торговых переговоров. Сигналы о завершении торговой войны могут спровоцировать рост спроса на нефть. Таким образом, странам ОПЕК+ необходимо будет учесть в своих решениях достигнутые договорённости Штатов и КНР.

«Чтобы стабилизировать нефтяной рынок, необходимо знать, насколько нужно сократить объёмы добычи странам ОПЕК+, в том числе и России. Если ситуация с Китаем и США останется на прежних рельсах, то сокращать добычу придётся в районе от 1,6 до 1,8 млн баррелей в сутки, с поправкой на ситуацию на Ближнем Востоке. На мой взгляд, это тот самый необходимый минимум, чтобы мировые нефтяные котировки поднялись до $70—75 за баррель», — пояснил Гасанов.

При этом, как отметил эксперт, если цены на нефть будут расти слишком быстро, государства ОПЕК+ могут снизить объёмы сокращения добычи до 1,4 млн баррелей в день.