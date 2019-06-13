Атака на баррель: почему цены на нефть выросли на 4% за сутки

В четверг, 13 июня, мировые цены на нефть выросли сразу на 4% — до $62,5 за баррель. Резкий скачок котировок произошёл после инцидента с танкерами в Оманском заливе вблизи берегов Ирана. В то же время, как отмечают эксперты, давление на стоимость углеводородов по-прежнему оказывает наращивание запасов сырья в США и угроза замедления мировой экономики. На этом фоне в ближайшее время определяющими факторами для глобального энергорынка станут итоги торговых переговоров Китая и Штатов, а также результаты июльского саммита ОПЕК+.

В четверг, 13 июня, на глобальном энергетическом рынке уверенно растут мировые цены на нефть. По данным биржи ICE в Лондоне, стоимость сырья эталонной марки Brent прибавила порядка 4% и увеличилась до $62,5 за баррель.

Как объясняют опрошенные RT эксперты, одной из причин значительного роста котировок стал инцидент с танкерами в Оманском заливе. Согласно сообщению телеканала Press TV, два нефтяных судна, вероятно, подверглись атаке вблизи берегов Ирана. На этом фоне опасения инвесторов связаны с ожидаемыми перебоями в поставках углеводородов и возможным усилением геополитического давления на Тегеран.

«Скорее всего, ближневосточные экспортёры пока воздержатся от определения конкретных виновников атак, но мы не исключаем, что представители некоторых стран ОПЕК могут заявить об «иранском следе» в подрыве танкеров. В результате, давление на Иран снова может возрасти, и нефтяные цены получат усиленную геополитическую поддержку», — пояснил в интервью RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Удорожание нефти происходит после серьёзного обвала цен накануне. Так, ещё на торгах 12 июня стоимость барреля Brent опускалась ниже $60. Во многом снижение цен было связано с реакций рынка на увеличение коммерческих запасов сырья в США. Об этом в беседе с RT рассказал главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

По данным американского Управления энергетической информации (EIA), за неделю (с 31 мая по 7 июня) запасы нефти в Штатах выросли на 2,2 млн баррелей — до 485,5 млн. В свою очередь, аналитики ожидали сокращения резервов на 500 тыс. баррелей.

Между тем, согласно оценке экспертов, основное давление на стоимость нефти оказывает угроза торможения глобальной экономики после усиления торговой войны США и КНР. Напомним, в мае Штаты повысили пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд и пригрозили дополнительно обложить тарифами продукцию на $300 млрд. Пекин, в свою очередь, ввёл ответные пошлины объёмом $60 млрд с 1 июня, после чего американские технологические компании стали прекращать сотрудничество с китайским гигантом Huawei.

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«Ключевым фактором динамики нефтяных цен является замедление мировой экономики в результате торговых войн. Поэтому сейчас внимание всех трейдеров нефтяными контрактами будет приковано к саммиту G20 в Осаке в конце июня. Дональд Трамп уже анонсировал новые действия, которые он предпримет, если сделка между США и КНР не состоится», — пояснил Дмитрий Александров.

По мнению эксперта, если Вашингтон и Пекин в конечном итоге смогут заключить торговое соглашение, то уже к концу лета нефть на мировом рынке может подорожать до $65—66 за баррель. Впрочем, согласно словам аналитиков, определяющим фактором для стоимости энергосырья станут итоги встречи государств — членов соглашения ОПЕК+ в начале июля. Как ожидается, в рамках переговоров стороны обсудят вопросы дальнейшего продления сделки.

Напомним, для балансировки глобального рынка энергосырья страны — участницы пакта договорились с 1 января снизить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Как следует из материалов ОПЕК, за первые пять месяцев 2019 года производство углеводородов в странах картеля снизилось почти на 1,7 млн баррелей в сутки — до 29,8 млн баррелей.

Срок действия соглашения истекает 30 июня. При этом, если государства не сумеют договориться об очередном продлении сделки, на глобальном энергорынке может произойти серьёзное перепроизводство сырья. В результате, мировые цены рискуют опуститься ниже психологической отметки $40 за баррель и достичь уровня $30. Об этом ранее заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

На этом фоне, по словам опрошенных RT экспертов, мировые инвесторы ожидают продления пакта ОПЕК+ до конца 2019 года. При этом, как пояснил Покатович, государства — члены договора могут незначительно увеличить объёмы добычи углеводородов — на 500 тыс. баррелей в день. Согласно оценке аналитика, такая мера защитит глобальный рынок нефти от дефицита и позволит предотвратить чрезмерное ускорение цен на энергосырьё.